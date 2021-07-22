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УАФ виступила із заявою щодо нового відео Алієва

Вчора 23:09 717 0
УАФ висловила позицію стосовно неприпустимих висловлювань з боку ексфутболіста
УАФ виступила із заявою щодо нового відео Алієва
#Алієв, #УАФ

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу негативно ставиться до відеокліпу ексфутболіста Олександра Алієва, який вийшов нещодавно.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Сьогодні в засобах масової інформації було розповсюджено відео за участі ексфутболіста, який має чинну тренерську ліцензію УАФ, Олександра Алієва. Відео у ЗМІ з'явилося буквально за кілька хвилин після публікації на YouTube-каналі згаданої особи, а темпи його поширення та окремі джерела, які висвітлювали "подію", на наше переконання, засвідчують штучний шлях влаштованої провокації. 

Відео містить образи на адресу представників УАФ, погрози й спрямоване на дискредитацію низки осіб. 

Компетентними органами УАФ у рамках відкритого дисциплінарного провадження буде дано оцінку діям суб'єкта футболу, що містять ознаки дискримінації за національною ознакою і шкодять репутації футболу. 

УАФ рішуче засуджує будь-які дискримінаційні дії суб'єктів футболу та вчергове засвідчує свою відданість принципам UEFA RESPECT", - йдеться у заяві УАФ.

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