УАФ виступила із заявою щодо нового відео Алієва

Українська асоціація футболу негативно ставиться до відеокліпу ексфутболіста Олександра Алієва, який вийшов нещодавно.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Сьогодні в засобах масової інформації було розповсюджено відео за участі ексфутболіста, який має чинну тренерську ліцензію УАФ, Олександра Алієва. Відео у ЗМІ з'явилося буквально за кілька хвилин після публікації на YouTube-каналі згаданої особи, а темпи його поширення та окремі джерела, які висвітлювали "подію", на наше переконання, засвідчують штучний шлях влаштованої провокації.

Відео містить образи на адресу представників УАФ, погрози й спрямоване на дискредитацію низки осіб.

Компетентними органами УАФ у рамках відкритого дисциплінарного провадження буде дано оцінку діям суб'єкта футболу, що містять ознаки дискримінації за національною ознакою і шкодять репутації футболу.

УАФ рішуче засуджує будь-які дискримінаційні дії суб'єктів футболу та вчергове засвідчує свою відданість принципам UEFA RESPECT", - йдеться у заяві УАФ.