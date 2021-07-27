Джерело - Чемпіон.
Півзахисник чернігівської Десни Олексій Гуцуляк переходить до СК Дніпро-1.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Контракт буде підписано на 4 роки. Сума трансферу - невідома.
Раніше повідомлялося, що Гуцуляком цікавився російський клуб.
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Джерело - Чемпіон.
Півзахисник чернігівської Десни Олексій Гуцуляк переходить до СК Дніпро-1.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Контракт буде підписано на 4 роки. Сума трансферу - невідома.
Раніше повідомлялося, що Гуцуляком цікавився російський клуб.