Лунін у стартовому складі Реала на матч з Рейнджерсом

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал зустрінеться з шотландським Рейнджерсом у рамках товариського поєдинку.
Українець Андрій Лунін розпочне матч з перших хвилин.
Нагадаємо, Лунін був капітаном Реала у товариському матчі.
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Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал зустрінеться з шотландським Рейнджерсом у рамках товариського поєдинку.
Українець Андрій Лунін розпочне матч з перших хвилин.
Нагадаємо, Лунін був капітаном Реала у товариському матчі.