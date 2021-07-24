Екстренер Динамо Сергій Ребров порекомендував Олександрії підписати півзахисника Сергія Рибалку.

Про це розповів головний тренер Олександрії Юрій Гура.

"Сергій до нас приїхав не за грошима. Він хоче довести всім, що як і раніше мотивований і здатний грати на високому рівні.

Перш ніж підписати Рибалку, я розмовляв з Ребровим. Він сказав, що в своєму амплуа опорника Сергій – один з найкращих в Україні. Упевнений, що у цьому ми ще не раз переконаємося", – сказав Гура.