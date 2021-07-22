Гладкий назвав завдання Зорі на сезон УПЛ

Зоря повинна щонайменше повторити результат минулого сезону - 3-е місце УПЛ.

Про це розповів нападник луганського клубу Олександр Гладкий.

"Настрій дуже гарний. Бойовий. Всі прекрасно розуміють, що потрібно забувати минулі заслуги і все починати заново.

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Чемпіонат, вважаю, буде дуже насиченим і цікавим. Ми повернулися нарешті до нашого колишнього формату в 16 команд. Буде багато хороших клубів, які будуть вести боротьбу за найвищі місця. Ми теж ставимо максимальні цілі і будемо їх виконувати. Мінімум, повинні показати той же, що вийшло у нас в минулому році.

У футболі зараз здивувати когось важко. Але думаю, що хлопці все готові. Провели хороші збори. Виходимо на максимальних кондиціях до першого матчу. У неділю будемо виходити за трьома очками", - відзначив Гладкий.