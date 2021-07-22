 Гладкий назвав завдання Зорі на сезон УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Визначилась дата бою Усик - Джошуа
20.07.2021 18:12 4012
Аргентина сенсаційно програла Австралії. Результати матчів першого туру Олімпіади
Сьогодні 16:28 586
Директор Арени Львів назвала свою заробітну плату
Сьогодні 09:55 5383 1
Ван Гал узгодив контракт зі збірною Нідерландів
Сьогодні 09:29 740
Челсі хоче повернути Азара
Сьогодні 08:25 497
Визначились перші суперниці українських тенісисток на Олімпіаді-2020
Сьогодні 08:13 984
Динамо узгодило перехід Раміреса
Вчора 20:27 2273
Джошуа порівняв Усика та Ф'юрі
Вчора 18:28 2458 1
Олександрія підсилилась африканським захисником
Вчора 18:13 623
Стали відомі прапороносці збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2020
Вчора 17:56 917
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України Андрій Твердохліб
20.07.2021 19:50 3361 1
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол Андрій Твердохліб
20.07.2021 18:28 4275
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі
Ірландець спростував фейк щодо ліжок проти сексу в Олімпійському селищі Андрій Твердохліб
20.07.2021 18:23 646
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова
Зозуля, Гвоздик та інші знаменитості відвідали бій Митрофанова Андрій Твердохліб
20.07.2021 14:38 2159
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів
Черговий фейл у Токіо: кімнати в Олімпійському селищі занизькі для баскетболістів Андрій Твердохліб
20.07.2021 11:23 2016
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гладкий назвав завдання Зорі на сезон УПЛ

Сьогодні 14:41 322 0
Олександр Гладкий прокоментував очікування від сезону УПЛ
Гладкий назвав завдання Зорі на сезон УПЛ
#Зоря

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря повинна щонайменше повторити результат минулого сезону - 3-е місце УПЛ.

Про це розповів нападник луганського клубу Олександр Гладкий.

"Настрій дуже гарний. Бойовий. Всі прекрасно розуміють, що потрібно забувати минулі заслуги і все починати заново.

Актуально: Гендиректор Зорі: Продавати нікого не збираємося

Чемпіонат, вважаю, буде дуже насиченим і цікавим. Ми повернулися нарешті до нашого колишнього формату в 16 команд. Буде багато хороших клубів, які будуть вести боротьбу за найвищі місця. Ми теж ставимо максимальні цілі і будемо їх виконувати. Мінімум, повинні показати той же, що вийшло у нас в минулому році.

 У футболі зараз здивувати когось важко. Але думаю, що хлопці все готові. Провели хороші збори. Виходимо на максимальних кондиціях до першого матчу. У неділю будемо виходити за трьома очками", - відзначив Гладкий.

Нагадаємо, Скрипнику запропонували продовжити контракт з Зорею.

Коментарі ()