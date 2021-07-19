Скрипнику запропонували продовжити контракт з Зорею

Джерело - zarya-lugansk.com.
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник отримав пропозицію продовжити контракт з клубом.
Про це розповів генеральний директор луганського клубу Станіслав Оганов.
"Переговори з Скрипником були. Йому запропоновано продовжити контракт і до зими, думаю, це питання вирішиться.
Віктор Скрипник думає над пропозицією і впевнений, ми прийдемо до позитивного підсумку", - розповів Оганов.
Чинний контракт Скрипника розрахований до літа 2022 року.
Раніше, Зоря з голом Шахаба переграла Дніпро-1.