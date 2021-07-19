Скрипнику запропонували продовжити контракт з Зорею

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник отримав пропозицію продовжити контракт з клубом.

Про це розповів генеральний директор луганського клубу Станіслав Оганов.

"Переговори з Скрипником були. Йому запропоновано продовжити контракт і до зими, думаю, це питання вирішиться.

Віктор Скрипник думає над пропозицією і впевнений, ми прийдемо до позитивного підсумку", - розповів Оганов.