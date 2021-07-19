 Депай: У Барселоні сподіваюся виграти багато трофеїв | Футбол | Champion.com.ua
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Депай: У Барселоні сподіваюся виграти багато трофеїв

Вчора 22:28 181 0
Гравець хоче битися за головного тренера Кумана
Депай: У Барселоні сподіваюся виграти багато трофеїв
#Депай, #Барселона

Джерело - Mundo Deportivo.

Стиль Барселони ідеальний для нідерландського нападника Мемфіса Депая.

Про це новачок "блаугранас" заявив, коментуючи свій перехід.

"Це особливий день для мене. Я дуже схвильований через те, що їду в цей клуб, на цей стадіон. Все це прекрасно. Я сподіваюся виграти багато трофеїв, саме тому я перейшов в цей великий клуб з дуже багатою історією", - заявив гравець.

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"Стиль Барселони для мене ідеальний, я щасливий. З Куманом у мене чудові стосунки, він надав мені впевненості в собі і допоміг, коли я був травмований. Він наполіг на моєму переході сюди, в найкращий клуб світу. Я радий, що він тут, і готовий битися за нього", - сказав Депай.

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