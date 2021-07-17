Шацьких: У Бесєдіна великий потенціал, він сам себе робить

Нападник Динамо Артем Бєсєдін бере своєю працьовитістю і працездатністю.

Про це заявив колишній форвард і тренер київської команди Максим Шацьких.

"Три найкращі форварди, з якими грав? Ребров, Мілевський і Бєсєдін. З двома - грав, а Артем ріс на моїх очах. У Бєсєдіна великий потенціал, як у форварда. Він сам себе робить.

Бере своєю працьовитістю і працездатністю. Але з будь-яким форвардом, в тому числі і з ним, потрібно багато працювати індивідуально. Залишатися після тренування або робити індивідуальні тренування - прийом м'яча, техніка, мислення. Над цим потрібно плідно працювати", - сказав Шацьких.