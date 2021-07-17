Колишній тренер Динамо очолив албанський Кукесі

Лонго раніше допомагав Луческу в стані біло-синіх

Джерело - ФК Кукесі.

Колишній асистент головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу 45-річний італієць Дієго Лонго очолив албанський Кукесі.

Про це повідомляє пресслужба албанського клубу.

Офіційно про термін дії контракту Лонго з Кукесі не повідомляється, але за даними албанських та італійських ЗМІ, договір розрахований на один сезон.

У минулому розіграші чемпіонату Албанії Кукесі, який одного разу в історії ставав чемпіоном країни, фінішував на шостому місці з десяти команд-учасниць елітної ліги.

Дієго Лонго працював в Динамо з липня 2020-го по січень 2021 року, після чого покинув український клуб, як було оголошено офіційно, за сімейними обставинами.

Раніше італієць багато років працював асистентом сина Мірчі Луческу Развана.