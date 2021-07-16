Стало відомо, за скільки Динамо може викупити Шкуріна

Джерело - Футбол 24.
В кінці сезону Динамо має право викупити форварда Іллю Шкуріна, якого взяли в оренду у московського ЦСКА.
Про це повідомляє Футбол 24.
Сума, за яку Динамо має право викупити Шкуріна - 1 мільйон євро. ЦСКА свого часу придбав форварда у Динамо Брест за 500 тисяч євро.
Також, у разі, якщо Динамо викупить Шкуріна, ЦСКА отримає певний відсоток від наступного продажу гравця.
Шкурін забив два голи у двох стартових спарингах за Динамо.
Нагадаємо, Вест Гем провів переговори з Динамо щодо Бущана.