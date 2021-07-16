Стало відомо, за скільки Динамо може викупити Шкуріна

Форвард виступає за киян на правах оренди

Джерело - Футбол 24.

В кінці сезону Динамо має право викупити форварда Іллю Шкуріна, якого взяли в оренду у московського ЦСКА.

Про це повідомляє Футбол 24.

Сума, за яку Динамо має право викупити Шкуріна - 1 мільйон євро. ЦСКА свого часу придбав форварда у Динамо Брест за 500 тисяч євро.

Також, у разі, якщо Динамо викупить Шкуріна, ЦСКА отримає певний відсоток від наступного продажу гравця.

Шкурін забив два голи у двох стартових спарингах за Динамо.

Нагадаємо, Вест Гем провів переговори з Динамо щодо Бущана.