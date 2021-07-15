 Вест Гем провів переговори з Динамо щодо Бущана | Футбол | Champion.com.ua
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі
Вчора 13:34 2762
Вест Гем провів переговори з Динамо щодо Бущана
Сьогодні 15:26 550
Снігур завершила виступ на турнірі ITF в Нур-Султані
Сьогодні 15:11 98
Динамо цікавиться нападником збірної Хорватії
Сьогодні 14:54 483
Джойс: Усик створить проблеми Джошуа, але буде нокаутований
Сьогодні 13:40 1165
Іра Галай: К2 набагато складніше Евересту
Сьогодні 12:25 313
Стаховський програв в 1/8 фіналу турніру у Нур-Султані
Сьогодні 11:41 198
Гол Шика Шотландії з 45 метрів визнаний найкращим на Євро-2020
Вчора 20:10 2371
ФК Минай включено до складу УПЛ сезону 2021/22
Вчора 14:43 658
Ракицький: Мені подобається в Пітері, але я українець
Вчора 13:55 1100
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Окупація Києва. Шахтар забрендував Український дім в центрі столиці
Окупація Києва. Шахтар забрендував Український дім в центрі столиці Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:52 537
Зінченко і Яремчук відпочивають в компанії українських зірок шоу-бізнесу
Зінченко і Яремчук відпочивають в компанії українських зірок шоу-бізнесу Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:21 1969
Зашквар дня. Київське Динамо прорекламувало абонементи з фотографією фанатів московського Динамо
Зашквар дня. Київське Динамо прорекламувало абонементи з фотографією фанатів московського Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 21:17 1828
Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями із річницею весілля
Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями із річницею весілля Valeriy Ruchka
Вчора 17:49 1513 2
Гравці Динамо влаштували баттл на тренуванні
Гравці Динамо влаштували баттл на тренуванні Valeriy Ruchka
Вчора 13:12 560
Матч українського тенісиста на турнірі в США перервав неочікуваний гість
Матч українського тенісиста на турнірі в США перервав неочікуваний гість Valeriy Ruchka
Вчора 12:12 758
Футболісти збірної України зробили спільне фото з російським репером
Футболісти збірної України зробили спільне фото з російським репером Андрій Твердохліб
13.07.2021 23:18 3443 6
Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня
Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня Андрій Твердохліб
13.07.2021 19:51 2414
День в історії. Два роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон
День в історії. Два роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон Андрій Твердохліб
13.07.2021 19:31 333
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати Андрій Твердохліб
13.07.2021 18:47 1936
Гравці збірної Італії в роздягальні змусили повзати легендарного футболіста
Гравці збірної Італії в роздягальні змусили повзати легендарного футболіста Андрій Твердохліб
13.07.2021 17:01 1199
Ломаченко насолоджується перемогою над Накатані у власному готельному комплексі
Ломаченко насолоджується перемогою над Накатані у власному готельному комплексі Андрій Твердохліб
13.07.2021 16:45 6762
Усик програв суперечку та кардинально змінив імідж
Усик програв суперечку та кардинально змінив імідж Андрій Твердохліб
13.07.2021 16:15 8515
Миколенко та Забарний потрапили до символічної збірної молодих гравців Євро-2020
Миколенко та Забарний потрапили до символічної збірної молодих гравців Євро-2020 Андрій Твердохліб
13.07.2021 15:50 1879
Англія, яку не шкода
Англія, яку не шкода Андрій Дунець
13.07.2021 15:39 2605 2
Прямі трансляції
Навколо спорту

Вест Гем провів переговори з Динамо щодо Бущана

Сьогодні 15:26 550 0
Англійський клуб цікавиться можливістю підписання українського голкіпера
Вест Гем провів переговори з Динамо щодо Бущана
#Бущан, #Динамо, #АПЛ

Джерело - sport.ua.

Керівництво Вест Гема провело переговори із Динамо з приводу потенційного трансферу голкіпера Георгія Бущана.

Про це повідомляє Evening Standard.

Нині молотобійці розмірковують над питанням пошуку гідного конкурента для першого номера команди Лукаша Фабіанського, який в минулому сезоні зіткнувся з низкою ушкоджень, що серйозно турбує головного тренера Девіда Моєса.

Втім, Бущан, очевидно, не є для Вест Гема першочерговим вибором тому, що англійський клуб куди більше акцентований на переговорах з Парі Сен-Жермен з приводу оренди 28-річного француза Альфонса Ареоля.

Також молотобійці проявляли інтерес до голкіпера збірної Англії Сема Джонстона, але після того, як Вест Бромвіч запросив за свого футболіста 10 мільйонів фунтів, Моєс вирішив за краще сфокусуватися на інших цілях.

Раніше повідомлялося, що президент Динамо Ігор Суркіс готовий вести переговори щодо трансферу Бущана починаючи з суми в 15 мільйонів євро.

Коментарі ()