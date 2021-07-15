Англійський клуб цікавиться можливістю підписання українського голкіпера

Керівництво Вест Гема провело переговори із Динамо з приводу потенційного трансферу голкіпера Георгія Бущана.

Про це повідомляє Evening Standard.

Нині молотобійці розмірковують над питанням пошуку гідного конкурента для першого номера команди Лукаша Фабіанського, який в минулому сезоні зіткнувся з низкою ушкоджень, що серйозно турбує головного тренера Девіда Моєса.

Втім, Бущан, очевидно, не є для Вест Гема першочерговим вибором тому, що англійський клуб куди більше акцентований на переговорах з Парі Сен-Жермен з приводу оренди 28-річного француза Альфонса Ареоля.

Також молотобійці проявляли інтерес до голкіпера збірної Англії Сема Джонстона, але після того, як Вест Бромвіч запросив за свого футболіста 10 мільйонів фунтів, Моєс вирішив за краще сфокусуватися на інших цілях.

Раніше повідомлялося, що президент Динамо Ігор Суркіс готовий вести переговори щодо трансферу Бущана починаючи з суми в 15 мільйонів євро.