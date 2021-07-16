Дочка українського тренера їде на Олімпіаду в складі збірної Росії

Джерело - Главком.

Дочка колишнього воротаря київського Динамо та тренера низки клубів Іллі Близнюка Анастасія представлятиме збірну нейтральних спортсменів на Олімпіаді в Токіо.

27-річна гімнастка відібралася на Ігри і їде за третьою золотою нагородою в групових вправах. Раніше вона вигравала перші місця на олімпіадах у Лондоні-2012, та Ріо-2016.

Анастасія, як і її батько, народилася в Запоріжжі. В Росію сім’я перебралася після того, як Близнюк не підійшов київському Динамо, гравець провів навіть два матчі за національну команду. Згодом перебрався в Ростов, але вся його тренерська кар’єра пов’язана з Україною. Тут він змінив уже вісім клубів вищої та першої ліг.