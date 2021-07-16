Фани збірної Англії ображають футболістів, які не реалізували пенальті у фіналі Євро-2020 проти Італії.

Про це сказав вінгер збірної Англії Букайо Сака.

"Як тільки я не забив пенальті, то відразу зрозумів, який рівень хейту підніметься. Але я не дозволю цьому негативу, який почався після фіналу, зламати мене. Така реальність, що деякі соцмережі роблять недостатньо, щоб зупинити образи і расизм.

Не хочу, щоб інші люди отримували повідомлення, які надсилали мені, Джейдону Санчо і Маркусу Решфорду", - сказав Сака.