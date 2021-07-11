УЄФА розглядає розширення Євро з 24 до 32 команд

Зміни можуть набрати чинності з 2028 року

Джерело - Чемпіон.

УЄФА вивчає варіант з розширенням числа учасників Євро до 32.

Про це повідомляє Associated Press.

Рішення про це повинні прийняти до 2023 року, а зміни можуть набрати чинності з 2028 року.

Тільки у 2016 році турнір розширили з 16 до 24 команд. Але УЄФА вже зараз аналізує можливість участі 32 з 55 країн-членів організації.

Якщо приймуть рішення про розширення, то, можливо, доведеться переглянути або скасувати кваліфікацію.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу, починаючи з ЧС-2026, буде 48 команд замість 32.

Раніше, англійців покарали за використання вболівальниками лазерної указки на Євро.