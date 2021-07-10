Відомий російський коментатор Олексій Андронов здивований переходом білоруського форварда Іллі Шкуріна до Динамо.

Про це заявив сам журналіст.

"Мені, якщо чесно, не зовсім зрозумілий цей трансфер. Шкурін і в основі ЦСКА не мав стабільного місця.

Я б його назвав технічним нападником. У Шкуріна великі проблеми із завершенням атаки, і навряд чи від нього можна чекати високої результативності. Він добре пресингує, добре відпрацьовує саме в цьому компоненті. Нападник для контратак. З огляду на те, що на контратаках Динамо грає дуже рідко, я не до кінця розумію, навіщо він знадобився.

Багато хто Шкуріна віртуально порівнюють з Бєсєдіним, хоча він трохи менший. У той самий час, щось спільне у них, мабуть, присутнє. Можливо, через травму Бєсєдіна його якраз і взяли в терміновому порядку, і цей фактор якось пояснює рішення керівництва киян, адже у Динамо, фактично, не залишилося нападників - Соль не в клубі, в Супрягу Луческу не дуже вірить. Однак мені здається, що для Динамо актуальний пошук нападника іншого формату - футболіста, який буде багато забивати. Поки ж перехід Шкуріна в київський клуб можна охарактеризувати відомою фразою - справа ясна, що справа темна", - зазначив Андронов.