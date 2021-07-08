Олександрія розірвала контракт з Мишенком

Півзахисник виступав за чорно-жовтих півтора року

Олександрія припинила співпрацю з півзахисником Богданом Мишенком.

Про це повідомляє FootBoom.com.

Сторони за обопільною згодою розірвали контракт, який діяв до кінця року.

Мишенко виступав за Олександрію з початку 2020 року. У минулому сезоні Богдан зіграв в 18 матчах, забив один м'яч і віддав дві результативні передачі.

До Олександрії Мишенко виступав за донецький Металург, Десну, молдавський Мілс, Динамо Тбілісі і білоруський Торпедо-БелАЗ.

Влітку Олександрія підписала півзахисників Юрія Копину і Олександра Демченко, нападника Олега Кожушка, а також орендувала у Шахтаря воротаря Георгія Єрмакова.

У стартовому турі чемпіонату України команда Юрія Гури зіграє з Зорею.