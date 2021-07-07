Директор Арени Львів пояснила зірвання угоди з Рухом та ФК Львів

Ольга Манько прокоментувала переговори з Рухом та ФК Львів

Директор Арени Львів Ольга Манько пояснила, чому не вдалося домовитися з Рухом і Львовом про проведення їх домашніх матчів на львівському стадіоні.

Про це розповіла сама керівник стадіону.

"Ми - державне підприємство, яке працює в ринковій економіці, ми не можемо працювати собі в збиток. Ми можемо працювати тільки собі в плюс. Коштом яких доходів ми повинні обслуговувати приватні, комерційні клуби? На сьогодні запропоновані стадіоном умови не підходять цим футбольним клубам, як і стадіону не підходять запропоновані клубами умови. Рух і Львів маніпулюють цифрами. Вони готові платити 210 000 гривень за матч, але не готові платити за підігрів поля. А у цих команд є матчі в грудні. Торік, коли вони відмовлялися платити за підігрів, наше поле в березні вже не було придатним, щоб зустріти збірну. Футбольні клуби повинні забезпечувати всі витрати, які йдуть на поле. Це стосується оренди стадіону, оренди послуг стадіону, підігріву та забезпечення освітлення газону. Наші умови? 500 000 гривень, як казав президент Руху Григорій Козловський? Ні, не приведи Господи. Наші умови - 210 000 гривен плюс підігрів газону. Вони не просто лояльні, а ледь дотягують до собівартості. Вони настільки лояльні, що меншими, іншими або будь-якими не можуть бути. Я не дозволю, щоб трав'яне покриття Арени Львів дійшло до такого рівня, як на стадіоні Україна. Я не питаю у Козловського, чому в Гранд Готелі (Козловський його власник - прим.) номери коштують дорожче, ніж в Будапешті або Відні. Я вибираю те, що можу оплатити", - відзначила Манько.

Нагадаємо, Рух і ФК Львів залишають Арену Львів.