Джерело - football24.ua.
Дженоа не полишає спроб підписати форварда Динамо Владислава Супрягу.
Про це повідомляє Primocanale.it.
Італійці запропонували киянами за 21-річного гравця 5 мільйонів євро плюс бонуси. Боси італійського клубу очікують на реакцію української сторони, яка заявляла про бажання виручити за свого гравця 9 млн євро.
Раніше ЗМІ повідомляли про готовність Дженоа викласти за українця 7-8 млн євро.
У минулому сезоні форвард забив три м'ячі і віддав п'ять результативних передач в 31 матчі Динамо у всіх турнірах.
Нагадаємо, Луческу готовий відпустити Супрягу до Італії.