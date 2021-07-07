Владислав Супряга може змінити клуб

Дженоа не полишає спроб підписати форварда Динамо Владислава Супрягу.

Про це повідомляє Primocanale.it.

Італійці запропонували киянами за 21-річного гравця 5 мільйонів євро плюс бонуси. Боси італійського клубу очікують на реакцію української сторони, яка заявляла про бажання виручити за свого гравця 9 млн євро.

Раніше ЗМІ повідомляли про готовність Дженоа викласти за українця 7-8 млн євро.

У минулому сезоні форвард забив три м'ячі і віддав п'ять результативних передач в 31 матчі Динамо у всіх турнірах.

Нагадаємо, Луческу готовий відпустити Супрягу до Італії.