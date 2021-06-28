Луческу готовий відпустити Супрягу до Італії

На молодого форварда претендує Торіно

Джерело - Tuttosport.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не буде проти, якщо Владислав Супряга вже найближчим часом поїде в більш сильний чемпіонат.

Про це заявив сам фахівець.

"Владислав - талант, він швидкий і хороший в грі обома ногами. Йому потрібно поліпшити гру в повітрі, але Супрязі всього 21 рік. Після перемоги на чемпіонаті світу U-20 зі збірною у 2019 році, й досвіду, отриманому з нами в Динамо, йому буде потрібен досвід в сильному закордонному чемпіонаті, щоб зробити ривок. Я завжди першим заохочую молодих людей спробувати себе на більш високому рівні. Якщо Супряга скаже мені, що у нього є можливість поїхати в сильну лігу, і особливо в Серію А, то я відповім: "Їдь негайно". Чутки про 9 мільйонів? Я не хочу говорити про такі питання. Я його тренер, він мій гравець, і я щасливий працювати з ним", - сказав Луческу.

Сьогодні Супряга в складі делегації Динамо полетів на тренувальні збори до Швейцарії.