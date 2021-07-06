Саррі розкритикував призначення Пірло в Ювентусі

Джерело - Sport Italia.
Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі негативно оцінює роботу наставника Ювентуса Андреа Пірло, який не мав досвіду роботи з основною командою.
Про це заявив сам фахівець.
"Ефект Гвардіоли впливає на такі призначення. Саме це завдало багато шкоди. Є ризик, що такі рішення закриють шлях в професію людям, які могли б стати чудовими тренерами через пару років.
Оцінювати роботу Пірло в Ювентусі має керівництво, а не я", - сказав Саррі.
Нагадаємо, Саррі пропрацював в Ювентусі один рік, а на його місце прийшов Пірло. Після закінчення минулого сезону Андреа був звільнений, а його місце замінив Массіміліано Аллегрі.