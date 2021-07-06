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Екснападник Шахтаря зацікавив аргентинський ТОП-клуб

Сьогодні 15:27 307 0
Факундо Феррейра може перейти в аргентинський гранд
Екснападник Шахтаря зацікавив аргентинський ТОП-клуб
Фото - ФК Шахтар
#Феррейра

Джерело - sport.ua.

30-річний ексфорвард Шахтаря Факундо Феррейра потрапив до сфери інтересів аргентинського Рівер Плейта.

Про це повідомляє elintransigente.com.

Відзначається, що цей клуб розглядає Феррейру, як потенційне підсилення атакувальної ланки команди, через травму Агустіна Фонтани, яку той отримав днями під час передсезонних зборів в США.

Можливість підписання Феррейри бачиться цікавою опцією для Рівер Плейта ще й тому, що нині форвард є вільним агентом, статус якого отримав після відходу з Сельти в кінці минулого сезону.

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