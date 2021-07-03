Роналду мав проблеми з партнерами у Ювентусі – Трезеге

У нападника Ювентуса Кріштіану Роналду були проблеми з гравцями клубу.

Про це розповів легенда туринського клубу Давід Трезеге.

"Кріштіану – найкращий трансфер Ювентуса, цього ніхто не очікував. Були певні проблеми з його товаришами по команді, це можна було помітити, але він забив 100 голів. Думаю, нікому не вдавалося керувати ним, як це робив Зінедін Зідан. Можливо, в якийсь момент, у Ювентусі було відсутнє взаєморозуміння.

Є футболісти, з якими краще мати хороші відносини, тому що вони змушують команду вигравати матчі. Роналду – один з них, Дибала теж. Решта, при всій повазі до них, не такі", – відзначив Трезеге.