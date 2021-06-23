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Президент Барселони хоче підписати Роналду

Сьогодні 20:40 409 0
Лапорта мріє зібрати в команді двох головних зірок сучасного футболу
Президент Барселони хоче підписати Роналду
#Роналду, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Барселона проявляє інтерес до нападника Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду. 

Про це повідомляє AS.

Повідомляється, що в цьому трансфері особисто зацікавлений президент клубу Жуан Лапорта, який хоче зібрати двох головних зірок сучасності в одному клубі.

З огляду на серйозні фінансові труднощі, каталонці найближчим часом будуть намагатися підписувати вільних агентів або обмінювати новачків на інших гравців складу. За інформацією іспанської преси, Барселона готова віддати Ювентусу за Кріштіану двох гравців. В Турин можуть відправитися Антуан Грізманн, Серхі Роберто або Філіпе Коутінью.

Відзначимо, що контракт Роналду з Ювентусом діє до літа 2022 року. У попередньому сезоні він став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії, забивши 29 м'ячів.

Раніше, Мессі погодився продовжити контракт з Барселоною.

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