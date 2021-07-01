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Навколо спорту

УПЛ змінила назву через нового спонсора

Сьогодні 21:26 500 0
В УПЛ новий спонсор
УПЛ змінила назву через нового спонсора
#УПЛ

Джерело - upl.ua.

Українська Прем'єр-ліга знайшла нового спонсора.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Раді представити нового титульного партнера Української Прем’єр-Ліги — міжнародну компанію VBET. Це новий гравець на ринку України в своєму сегменті, який серйозно налаштований підтримувати український футбол та розвивати спорт в цілому. Відтепер офіційна назва Чемпіонату — VBET Ліга!

З нового сезону відповідно матимемо й новий логотип змагань. Контракт з компанією розрахований на три сезони", - йдеться в повідомленні.

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