Експерт телеканалу Футбол пред'явив претензію Шевченку

Джерело - Чемпiон.

Віктор Леоненко здивований тим, що нападник Дніпра-1 Артем Довбик отримує мало ігрового часу в українській національній команді на Євро-2020.

Про це розповів сам колишній форвард київського Динамо і збірної України

"Погано, що Довбик за три гри не виходив і не грав, ми його навіть і не бачили, і не знали. У мене питання до головного тренера, чому не грає Довбик, чому навіть не виходить? Справа не у фізичній формі, справа в тому, як ти швидко думаєш і приймаєш рішення. Якщо ти серйозний футболіст — ти не можеш повільно думати, ти граєш в одне, два, три торкання. Маліновський зробив багато зайвих торкань, туди втікав, назад збігав — так раніше грав Андрій Ярмоленко і Коноплянка, але їх розучили вже, а цього можна було навчитися ще в Динамо або в Дніпрі. Футболісти повинні кожен день працювати", — вважає Леоненко.

Гол Довбика на 120-й хвилині матчу приніс Україні перемогу над Швецією (2:1) в поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020.