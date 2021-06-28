Варга: Венгер сказав, що Зінченко буде грати в першій команді

Відомий агент Шандор Варга міг привезти в лондонський Арсенал 17-річного українського футболіста Олександра Зінченка.

Про це заявив сам агент.

"Подзвонив Венгер і запитав: "Шандор, що ти знаєш про футболіста Зінченка?" Я нічого. Вибач, про кого ти говориш?" - "Шандор, ну який ти агент, ти в футболі працюєш або де? Я тут стою на базі і бачу, як в матчі ЛЧ U-19 нас возить Шахтар, а за них бігає 17-річний хлопчина. Скажи, що за два тижні він буде у мене грати в першій команді.

У мене навіть лист зберігся від Венгера щодо Зінченка. На жаль, тоді його оточення чомусь відправило його в Росію - в Спартак, ЦСКА, ще кудись, а закінчилося все Уфою", - зазначив Варга.