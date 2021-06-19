У Росії розбився літак із спортсменами-парашутистами

В авіакатастрофі загинули 7 людей

Джерело - Чемпiон.

У Кемеровській області Росії 19 червня сталася авіакатастрофа. За кілька хвилин після вильоту літак Л-410 з парашутистами на борту був змушений здійснити екстрену посадку.

У двомоторного літака Л-410 одразу після вильоту виникли проблеми з двигуном. З невідомих причин він перестав працювати. Пілот літака вирішив здійснити екстрену посадку на Кузбасі. Літак довелося саджати на ґрунтовій поверхні. Також існує інша версія розвитку подій: літак не зміг набрати висоту при зльоті почав робити віраж і крилом зачепив землю.

Загалом на борту перебували приблизно 20 спортсменів-парашутистів, які мали здійснити стрибок з 4 тисяч метрів. В авіакатастрофі загинули 7 людей, серед них пілоти. За різними даними, ще від 12 до 17 осіб постраждали.