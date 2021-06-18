Головний редактор Чемпіона: Ярмоленко робить різницю на полі

Джерело - Чемпіон.
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко здивував своєю грою на Євро-2020.
Про це розповів головний редактор Чемпіона Андрій Твердохліб.
"І ще трохи про Ярмолу
Очікування в більшості
- Травми, повернення на поле всього за місяць до Євро і як наслідок відсутність ігрової практики... сумнівні перспективи.
Реальність
- Ярмола підходить до чемпіонату в пристойній формі, робить різницю на полі (2 голи, 1 асист), веде за собою хлопців і все це з неймовірною самовіддачею! Так треба грати за збірну, так поводять себе профі!
Браво, кеп", - розповів Твердохліб.