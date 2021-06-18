Головний редактор Чемпіона: Ярмоленко робить різницю на полі

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко здивував своєю грою на Євро-2020.

Про це розповів головний редактор Чемпіона Андрій Твердохліб.

"І ще трохи про Ярмолу

Очікування в більшості

- Травми, повернення на поле всього за місяць до Євро і як наслідок відсутність ігрової практики... сумнівні перспективи.

Реальність

- Ярмола підходить до чемпіонату в пристойній формі, робить різницю на полі (2 голи, 1 асист), веде за собою хлопців і все це з неймовірною самовіддачею! Так треба грати за збірну, так поводять себе профі!

Браво, кеп", - розповів Твердохліб.