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Леоненко: Шевченко - переможець, сподіваюся пройдемо Північну Македонію

Вчора 23:40 199 0
Віктор Леоненко прокоментував матч збірної України проти Північної Македонії
Леоненко: Шевченко - переможець, сподіваюся пройдемо Північну Македонію
#Шевченко, #Євро-2020, #Україна

Джерело - Великий футбол.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко власним прикладом має надихати команду на успішний результат з Північною Македонією.

Про це розповів ексгравець національної команди Віктор Леоненко.

"Андрій Шевченко повинен підтримувати і свій стан, і хлопців, тому що хлопці будуть точно дивитися на тренера. Тому що, якщо будуть трястися чи плакати, чи нити, тут вже можна навіть Північній Македонії програти або внічию зіграти.

Загалом, від тренера дуже багато реально залежить, навіть якщо він нічого не робитиме, нічого не буде показувати. Тим більше Шева – переможець, тому, я сподіваюся, пройдемо Північну Македонію.

Македонцям втрачати нічого. Вони гол забили, Пандєв, він і так закінчував. Подумаєш, програють, скажуть ми вперше... Найскладніше – коли потрібно виграти. Звідси, до речі, хвилювання може бути. На швидкостях потрібно вміти грати. Найгірше, що Північна Македонія грає на "розбивання" гри. Вони просто "розбивають" гру, а далі, як вийде. Зараз багато команд цим займаються. Особливо в першому турі на Євро", – сказав Леоненко.

Раніше, Шевченко виділив силу Північної Македонії.

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