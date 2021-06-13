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Тренер збірної Данії: Не потрібно було догравати матч

Вчора 23:45 857 0
Тренер збірної Данії: Не потрібно було догравати матч

Джерело - Чемпiон.

Наставник збірної Данії Каспер Г'юлманд шкодує, що було прийнято рішення дограти матч Євро-2020 проти Фінляндії після ситуації з Крістіаном Еріксеном, який втратив свідомість в кінці першого тайму.

Про це сказав сам тренер.

"Не потрібно було догравати матч після того, що трапилося з Еріксеном. У кожного гравця своя реакція на подібні шокуючі події. Нам, звичайно, хотілося прийти в норму якомога швидше. Мені здалося, що пройшло занадто мало часу для повернення на поле", - сказав Г'юлманд.

УЄФА, приймаючи рішення про відновлення матчу, вказав, що обидві збірні захотіли дограти матч в той же день.

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