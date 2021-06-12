Дружина намагалася прорватися до Еріксена, поки лікарі намагалися його реанімувати

Дружина Еріксена в істериці

Дружина Крістіана Еріксена в істериці після того, як її чоловік втратив свідомість на полі.

Про це повідомляє REUTERS.

Матч Євро-2020 між Данією і Фінляндією був перерваний після того, як гравець збірної Данії. Дружина гравця Сабріна Квіст Йенсен підтримувала чоловіка на трибуні і відразу ж вибігла до кромки поля.

Дівчину на поле намагалися заспокоїти лідери збірної Данії Сімон Кьяер і Каспер Шмейхель. Було видно, що вона в паніці, адже навіть вона не знала про стан футболіста.