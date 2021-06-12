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Циганков виділив важливість Шевченка у збірній України

Сьогодні 15:55 277 0
Циганков прокоментував роботу з Андрієм Шевченком
Циганков виділив важливість Шевченка у збірній України
#Циганков, #Україна, #Євро-2020

Джерело - uefa.com.

Гравці збірної України почувають себе впевненіше, коли працюють з легендою футболу Андрієм Шевченком.

Про це розповів півзахисник національної команди Віктор Циганков.

"Статус Андрія Шевченка як легенди українського футболу тільки надихає. Коли така людина біля керма збірної, ти відчуваєш себе впевненіше. Андрій Миколайович і його тренерський штаб детально розбирають кожного суперника. На тренуваннях вони роблять корекцію в таких моментах, на які ми б навіть не звернули увагу.

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Це люди з великим досвідом і глибоким розумінням футболу. Вони намагаються допомогти кожному футболістові окремо та команді в цілому, щоб ми відчували себе впевненіше на поле і це допомогло нам досягти результату.

Працювати [з інтернаціональним штабом] легко - кожен додає щось нове, свою культуру, своє бачення футболу, життєвий досвід. Думаю, це тільки сприяє успіху", - відзначив Циганков.

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