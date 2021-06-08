Зінченко: Україні обов'язково потрібно вийти з групи

Гравець збірної України Олександр Зінченко вірить, що контрольні матчі допомогли команді добре підготуватися до Євро-2020.

Про це заявив сам футболіст.

"Я сподіваюся, що через ці матчі ми добре підготувалися до нашого найважливішого поки турніру - до чемпіонату Європи. До нього ми підійдемо в хорошому стані, і результати стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року не повинні на це вплинути. Всі хлопці на позитиві.

У нас є цілі, мудрий тренерський штаб, чудовий колектив. У нас є все, щоб добути потрібний результат. Який саме? Важливий хороший старт, нам обов'язково необхідно виходити з групи і готуватися до наступних випробувань", - сказав Зінченко.