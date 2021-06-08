 Левченко: Зінченко - у відмінній формі | Футбол | Champion.com.ua
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Левченко: Зінченко - у відмінній формі

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Євген Левченко прокоментував гру ключових виконаців збірної України
Левченко: Зінченко - у відмінній формі
#Зінченко

Ексгравець збірної України Євген Левченко оцінив гру команди проти Кіпру.

Про це розповів сам футболіст.

"Я радий, що Зінченко повернувся на поле і показав, що готовий до гри. Олександр виглядав легко і діяв ефективно. Для нього важливо відпочити перед чемпіонатом Європи, особливо психологічно. Важливо, щоб до матчу з Нідерландами і Зінченко, і Маліновський були в тонусі, вони — ключові футболісти збірної України. Що стосується "фізики" Зінченка, то не варто за нього боятися. Думаю, Саша зараз у відмінній формі.

Хто ще приємно здивував в спарингу з Кіпром? Ярмоленко і Яремчук. Дуже важливо, що вони забили — це додасть впевненості обом. Згадайте тільки емоції Андрія, коли він реалізував пенальті. Помітно було, що Ярмоленко сильно переживав, і цей гол повинен його надихнути. Збірна України в цілому виконала величезний обсяг роботи і зуміла використати різницю в класі. Перемога на Кіпром — це вдалий контрольний постріл перед серйозним випробуванням", - розповів Левченко.

Нагадаємо, збірна України знищила Кіпр у контрольному матчі.

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