Шевченко: На Євро стільки моментів створювати ми не будемо

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволеним грою своїх підопічних у матчі проти збірної Кіпру (4:0).

Про це заявив сам фахівець.

"Я задоволений. Думаю, що сьогодні вийшла свіжа гра. Хлопці вже краще починають виглядати. Ми прибрали навантаження, з'явилася свіжість, хороші переміщення, дуже хороші осмислені атаки були. Звичайно, знову реалізація... Треба буде це дотискати, тому що я думаю, на Євро стільки моментів створювати ми не будемо. Тому коли ми створюємо, повинні реалізацію все-таки підвищити. А в цілому я задоволений.

Чи задоволений підготовкою команди до Євро-2020 в цілому? Для мене сьогодні найголовніше було бачити рух, він був непоганим. Видно, що хлопці виходять з цієї фази. Завтра ми вилітаємо до Румунії, там уже навантажень практично не буде. Попрацюємо більше над стандартними положеннями, над конструкцією до кожного матчу над підготовку. Будемо починати!", - зазначив Шевченко.