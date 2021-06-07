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Навколо спорту

У Росії за носіння футболки збірної України можуть посадити на 5 років

Сьогодні 21:54 402 0
Продовжується негативне ставлення російської влади до нової форми збірної України
У Росії за носіння футболки збірної України можуть посадити на 5 років
#Росія, #Україна

Джерело - sport24.ru.

Росіянам за носіння нової форми збірної України на території РФ загрожую звинувачення у сепаратизмі.

Про це заявив адвокат Ігор Бушманов.

"Якщо хтось одягне цю футболку на території РФ, то такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм - публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності РФ. Ці дії будуть розглянуті відповідно до статті 280.1. КК РФ.

Якщо особа вчиняє такі дії вперше, то може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Якщо порушення буде зафіксовано повторно, то настає кримінальна відповідальність, аж до чотирьох років позбавлення волі. Якщо ці дії були вчинені з використанням ЗМІ або, наприклад, особистого блогу, то термін кримінальної відповідальності зросте до п'яти років.

Говорячи простою мовою, уболівальникам не варто надягати цю футболку збірної України на території РФ. В іншому випадку вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, а в разі повторного правопорушення - до кримінального терміну до чотирьох років", - сказав Бушманов.

У неділю стало відомо, що українська команда виступить на чемпіонаті Європи в футболках із зображенням контуру України, що включає в себе Крим. Крім того, на майках присутній націоналістичний гасло Слава Україні - героям слава!

Раніше, Леоненко вибачився перед футбольною спільнотою України.

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