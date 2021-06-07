Росіянам за носіння нової форми збірної України на території РФ загрожую звинувачення у сепаратизмі.

Про це заявив адвокат Ігор Бушманов.

"Якщо хтось одягне цю футболку на території РФ, то такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм - публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності РФ. Ці дії будуть розглянуті відповідно до статті 280.1. КК РФ.

Якщо особа вчиняє такі дії вперше, то може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Якщо порушення буде зафіксовано повторно, то настає кримінальна відповідальність, аж до чотирьох років позбавлення волі. Якщо ці дії були вчинені з використанням ЗМІ або, наприклад, особистого блогу, то термін кримінальної відповідальності зросте до п'яти років.

Говорячи простою мовою, уболівальникам не варто надягати цю футболку збірної України на території РФ. В іншому випадку вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, а в разі повторного правопорушення - до кримінального терміну до чотирьох років", - сказав Бушманов.