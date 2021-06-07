Леоненко вибачився перед футбольною спільнотою України

Джерело - focus.ua.
Колишній форвард Динамо і збірної України з футболу Віктор Леоненко підтримує цілісність України та буде вболівати за збірну України на Євро-2020.
Про це заявив сам експерт.
"Я підтримую цілісність України і буду вболівати за збірну України на Євро-2020. Футболка української збірної - це символ для всіх уболівальників. Упевнений, що команда Андрія Шевченка націлена на перемогу, і така футболка буде їх надихати.
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Як гравець я із задоволенням одягав футболку збірної України і представляв країну в міжнародних матчах. Я знаю, як сильно потрібна підтримка всіх українців нашій збірній, яка вперше за багато десятиліть досягла таких результатів. І вибачте, якщо буваю різкий у коментарях щодо політиків - люблю Україну, футбол, але не політиків", - зазначив Леоненко.