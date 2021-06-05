Колишній менеджер Ювентуса погодив контракт з Тоттенгемом

Джерело - Чемпіон.
Колишній спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі продовжить кар'єру в лондонському Тоттенгемі.
Про це повідомляє журналіст Goal.com Ромео Агресті.
48-річний італієць погодив умови контракту з "шпорами".
Актуально: Конте не стане тренером Тоттенгема
Сторони підпишуть договір в найближчі дні.
#Paratici ha accettato la proposta del #Tottenham: nei prossimi giorni la firma // Paratici has accepted #THFC bid: he‘ll sign on next days his contract with Spurs ⚪️🇬🇧@GoalItalia @goal— Romeo Agresti (@romeoagresti) June 5, 2021
Паратічі працював в Ювентусі з 2010 року.
Нагадаємо, інтерес Тоттенгема до Реброва не качка.