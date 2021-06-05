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Колишній менеджер Ювентуса погодив контракт з Тоттенгемом

Сьогодні 17:41 215 0
Сторони підпишуть договір в найближчі дні
Колишній менеджер Ювентуса погодив контракт з Тоттенгемом
#Ювентус, #Паратічі, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Колишній спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі продовжить кар'єру в лондонському Тоттенгемі.

Про це повідомляє журналіст Goal.com Ромео Агресті.

48-річний італієць погодив умови контракту з "шпорами".

  Актуально: Конте не стане тренером Тоттенгема

Сторони підпишуть договір в найближчі дні.

Паратічі працював в Ювентусі з 2010 року.

Нагадаємо, інтерес Тоттенгема до Реброва не качка.

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