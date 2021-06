Колишній менеджер Ювентуса погодив контракт з Тоттенгемом

Колишній спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі продовжить кар'єру в лондонському Тоттенгемі.

Про це повідомляє журналіст Goal.com Ромео Агресті.

48-річний італієць погодив умови контракту з "шпорами".

Сторони підпишуть договір в найближчі дні.

