Конте не стане тренером Тоттенгема

Остаточні переговори відбулися у п’ятницю ввечері

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер міланського Інтера Антоніо Конте не очолить лондонський Тоттенгем.

Про це повідомляє Sky Sports Italy.

Клуб вирішив відмовитися від такої ідеї через те, що наставник не хотів працювати з перспективними молодими гравцями шпор, а зробити ставку на досвідчених футболістів.

Остаточні переговори відбулися у п’ятницю ввечері. До того моменту Конте мав сумніви на рахунок роботі в Тоттенгемі і був схильний відхилити пропозицію. Різні погляди з керівництвом клубу зробили ці думки реальністю.

Італійський наставник хотів боротися за трофеї з першого дня в команді. Боси шпор не мали такого на меті, плануючи контракт з Антоніо.

А от лобійований Конте колишній спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі все ближчий до підписання угоди з Тоттенгемом.

Нагадаємо, що після закінчення минулої Серії А Антоніо Конте покинув Інтер після двох років роботи у Мілані. За цей час він завоював з нерадззуррі титул чемпіона Італії.