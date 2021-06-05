Конте не стане тренером Тоттенгема

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер міланського Інтера Антоніо Конте не очолить лондонський Тоттенгем.
Про це повідомляє Sky Sports Italy.
Клуб вирішив відмовитися від такої ідеї через те, що наставник не хотів працювати з перспективними молодими гравцями шпор, а зробити ставку на досвідчених футболістів.
Остаточні переговори відбулися у п’ятницю ввечері. До того моменту Конте мав сумніви на рахунок роботі в Тоттенгемі і був схильний відхилити пропозицію. Різні погляди з керівництвом клубу зробили ці думки реальністю.
Італійський наставник хотів боротися за трофеї з першого дня в команді. Боси шпор не мали такого на меті, плануючи контракт з Антоніо.
А от лобійований Конте колишній спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі все ближчий до підписання угоди з Тоттенгемом.
Нагадаємо, що після закінчення минулої Серії А Антоніо Конте покинув Інтер після двох років роботи у Мілані. За цей час він завоював з нерадззуррі титул чемпіона Італії.