Джерело - csakfoci.hu.
У колишнього тренера Ференцвароша Сергія Реброва є мінімум 8 пропозицій щодо продовження своєї кар'єри.
Про це розповів його агент Шандор Варга.
"Що стосується Тоттенгема, у мене досі дуже хороші відносини з президентом лондонського клубу Деніелом Леві. Коли він був в Будапешті, я сказав йому, що Сергій дуже добре працює в Ференцвароші. Він би дійсно підійшов цьому клубу. Ми говорили про це кілька разів, і ми все ще говоримо про це. Так що це теж не качка", - заявив агент.
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"У нас є як мінімум вісім поточних пропозицій, так як за останні півтора року ми отримували їх регулярно. Але тоді Ребров жодного разу не сказав: "Що ж, пора йти", - сказав Варга
Нагадаємо, Ребров відреагував на свій відхід з Ференцвароша.