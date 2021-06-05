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Інтерес Тоттенгема до Реброва не качка, - Варга

Сьогодні 16:59 243 0
Агент українця у хороших відносинах з президентом "шпор"
Інтерес Тоттенгема до Реброва не качка, - Варга
#Ребров, #Ференцварош

Джерело - csakfoci.hu.

У колишнього тренера Ференцвароша Сергія Реброва є мінімум 8 пропозицій щодо продовження своєї кар'єри.

Про це розповів його агент Шандор Варга.

"Що стосується Тоттенгема, у мене досі дуже хороші відносини з президентом лондонського клубу Деніелом Леві. Коли він був в Будапешті, я сказав йому, що Сергій дуже добре працює в Ференцвароші. Він би дійсно підійшов цьому клубу. Ми говорили про це кілька разів, і ми все ще говоримо про це. Так що це теж не качка", - заявив агент.

  Актуально: Агент Реброва: Сергій може бути тренером збірної України

"У нас є як мінімум вісім поточних пропозицій, так як за останні півтора року ми отримували їх регулярно. Але тоді Ребров жодного разу не сказав: "Що ж, пора йти", - сказав Варга

Нагадаємо, Ребров відреагував на свій відхід з Ференцвароша.

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