У колишнього тренера Ференцвароша Сергія Реброва є мінімум 8 пропозицій щодо продовження своєї кар'єри.

Про це розповів його агент Шандор Варга.

"Що стосується Тоттенгема, у мене досі дуже хороші відносини з президентом лондонського клубу Деніелом Леві. Коли він був в Будапешті, я сказав йому, що Сергій дуже добре працює в Ференцвароші. Він би дійсно підійшов цьому клубу. Ми говорили про це кілька разів, і ми все ще говоримо про це. Так що це теж не качка", - заявив агент.