Це чиста профанація: Суркіс про жіночі команди УПЛ

Українським клубам потрібно було дати час для створення жіночих команд.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

"До цього питання треба було підходити більш грамотно і заздалегідь. Буде у нас жіноча команда, але це ж просто формальність! Якщо ви хочете дійсно розвивати цей напрямок, якщо ви хочете, щоб був результат, то треба було починати з дитячих шкіл і дитячих команд для дівчаток, щоб вони здобули базову футбольну освіту і клуби ростили майбутніх футболісток.

Прямо скажу – це чиста профанація. У нас буде своя команда за договором, ми переодягнемо їх у форму Динамо і вони будуть грати. Але це не будуть наші вихованки, не буде дійсно наша клубна команда. І вже точно не буде такої ситуації, як в Ліоні, де їхній президент однаково переживає як за чоловічу, так і за жіночу команди.

До всього потрібен правильний підхід. Клубам треба було дати кілька років для підготовки до створення турніру для жіночих команд. Ми б провели селекцію, створили б академічні групи і в підсумку отримали б команду, яка складається зі своїх вихованок. Треба підходити до таких питань планомірно, а не емоційно, аби на словах відповідати футбольній моді", – відзначив Суркіс.