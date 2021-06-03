 Це чиста профанація: Суркіс про жіночі команди УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Це чиста профанація: Суркіс про жіночі команди УПЛ

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Це чиста профанація: Суркіс про жіночі команди УПЛ
Це чиста профанація: Суркіс про жіночі команди УПЛ
#Суркіс, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Українським клубам потрібно було дати час для створення жіночих команд.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

"До цього питання треба було підходити більш грамотно і заздалегідь. Буде у нас жіноча команда, але це ж просто формальність! Якщо ви хочете дійсно розвивати цей напрямок, якщо ви хочете, щоб був результат, то треба було починати з дитячих шкіл і дитячих команд для дівчаток, щоб вони здобули базову футбольну освіту і клуби ростили майбутніх футболісток.

Прямо скажу – це чиста профанація. У нас буде своя команда за договором, ми переодягнемо їх у форму Динамо і вони будуть грати. Але це не будуть наші вихованки, не буде дійсно наша клубна команда. І вже точно не буде такої ситуації, як в Ліоні, де їхній президент однаково переживає як за чоловічу, так і за жіночу команди.

До всього потрібен правильний підхід. Клубам треба було дати кілька років для підготовки до створення турніру для жіночих команд. Ми б провели селекцію, створили б академічні групи і в підсумку отримали б команду, яка складається зі своїх вихованок. Треба підходити до таких питань планомірно, а не емоційно, аби на словах відповідати футбольній моді", – відзначив Суркіс.

Раніше, Динамо продовжило контракт з Луческу.

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