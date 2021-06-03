Стала відома заявка України на матч з Північною Ірландією

Контрольний матч розпочнеться о 21:00

Джерело - УАФ.

У заявку збірної України на сьогоднішній контрольний матч проти Північної Ірландії не потрапив Віктор Циганков.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Крім того, відсутні Олександр Зінченко, якому дали відпочинок після фіналу Ліги чемпіонів, Едуард Соболь і Олександр Тимчик.

Серед тих, хто не потрапив в заявку на Євро, в матчі з Північною Ірландією зможе зіграти хавбек Богдан Лєднєв.

1. Георгій Бущан, 2. Денис Попов, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Артем Довбик, 16. Віталій Миколенко, 17. Богдан Лєднєв, 18. Роман Безус, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін.

Нагадаємо, Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку збірна України - збірна Північної Ірландії.