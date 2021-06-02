Трубін - найкращий гравець Шахтаря у сезоні 2020/21

Джерело - Чемпіон.
Уболівальники Шахтаря визначили найкращого гравця сезону 2020/21.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Перемогу здобув воротар Анатолій Трубін. Голкіпер збірної України випередив Манора Соломона та Тараса Степаненка.
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Джерело - Чемпіон.
Уболівальники Шахтаря визначили найкращого гравця сезону 2020/21.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Перемогу здобув воротар Анатолій Трубін. Голкіпер збірної України випередив Манора Соломона та Тараса Степаненка.