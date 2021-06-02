Почеттіно визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ

Маурісіо Почеттіно може змінити клуб

Аргентинець Маурісіо Почеттіно хоче покинути посаду головного тренера французького Парі Сен-Жермен.

Про це повдіомляє Libération.

Фахівець повідомив президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі і спортивного директора Леонардо про те, що хоче покинути клуб.

Почеттіно був призначений на пост головного тренера ПСЖ у січні. На цій посаді він змінив Томаса Тухель, який зараз працює в англійському Челсі.

49-річний фахівець виграв кубок і суперкубок Франції із ПСЖ. У чемпіонаті країни клуб зайняв 2 місце – поступився в боротьбі за чемпіонство Ліллю.

Раніше повідомлялося, що Зідан може замінити Почеттіно у ПСЖ.