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Почеттіно визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ

Сьогодні 08:56 685 0
Маурісіо Почеттіно може змінити клуб
Почеттіно визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ
#Почеттіно, #ПСЖ

Джерело - ua-football.com.

Аргентинець Маурісіо Почеттіно хоче покинути посаду головного тренера французького Парі Сен-Жермен.

Про це повдіомляє Libération.

Фахівець повідомив президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі і спортивного директора Леонардо про те, що хоче покинути клуб.

Почеттіно був призначений на пост головного тренера ПСЖ у січні. На цій посаді він змінив Томаса Тухель, який зараз працює в англійському Челсі.

49-річний фахівець виграв кубок і суперкубок Франції із ПСЖ. У чемпіонаті країни клуб зайняв 2 місце – поступився в боротьбі за чемпіонство Ліллю.

Раніше повідомлялося, що Зідан може замінити Почеттіно у ПСЖ.

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