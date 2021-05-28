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Зідан може замінити Почеттіно у ПСЖ

Сьогодні 10:30 260 0
Зідан може повернутися у Лігу 1
Зідан може замінити Почеттіно у ПСЖ
#Почеттіно, #Зідан, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Зінедін Зідан, який напередодні офіційно пішов з Реала, може продовжити тренерську кар'єру в ПСЖ.

Про це розповів журналіст Ніколо Скіра.

"ПСЖ придивляється до Зідана в якості нового тренера. А Почеттіно може повернутися в Тоттенгем, який вже працює над цим питанням.

При цьому Почеттіно також знаходиться в шорт-листі мадридського Реала разом з Конте і Раулем.

Що стосується Зідана, то в ПСЖ він може зіграти ключову роль для продовження контракту з Мбаппе", - розповів Скіра.

Раніше повідомлялося, що Зінедін Зідан залишив Реал.

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