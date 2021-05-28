Зідан може замінити Почеттіно у ПСЖ

Зінедін Зідан, який напередодні офіційно пішов з Реала, може продовжити тренерську кар'єру в ПСЖ.

Про це розповів журналіст Ніколо Скіра.

"ПСЖ придивляється до Зідана в якості нового тренера. А Почеттіно може повернутися в Тоттенгем, який вже працює над цим питанням.

При цьому Почеттіно також знаходиться в шорт-листі мадридського Реала разом з Конте і Раулем.

Що стосується Зідана, то в ПСЖ він може зіграти ключову роль для продовження контракту з Мбаппе", - розповів Скіра.