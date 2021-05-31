 В Іспанії 19-річний арбітр раптово помер перед матчем | Футбол | Champion.com.ua
Цітаішвілі буде виступати за збірну Грузії
Вчора 23:42 1162
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 16:27 13350
Костюк - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу першого кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 15:54 416
Яремчук: Наразі я гравець збірної України
Сьогодні 12:40 808
Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Ястремська втратила одну позицію
Сьогодні 10:41 110704
Динамо не відпустить Забарного в Челсі - ЗМІ
Сьогодні 09:44 1935
Челсі близький до придбання Забарного
Вчора 23:24 1972
Лопес не бачить сенсу у реванші з Ломаченком
Вчора 15:55 23043
Калініна знищила Кербер на старті Ролан Гаррос
Вчора 13:41 1407
Манчестер Сіті - Челсі: відео голів і огляд матчу
Вчора 07:34 3796
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Я ніколи не говорив поліції, що я хочу "пописяти", - Алієв прокоментував скандал із Шевчуком
Я ніколи не говорив поліції, що я хочу "пописяти", - Алієв прокоментував скандал із Шевчуком Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:10 487 1
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів
Zina vs Sheva: Хто за кого у фіналі Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
29.05.2021 18:24 668
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
29.05.2021 17:29 31173 7
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями Андрій Твердохліб
29.05.2021 15:48 754 1
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22 Максим Буйдин
29.05.2021 14:20 2529
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
29.05.2021 14:17 5128
Дівчина дня. Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для відомого глянця
Дівчина дня. Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для відомого глянця Андрій Твердохліб
29.05.2021 13:09 3130
Мілан Шевченка проти Ювентуса та ще 6 фіналів Ліги чемпіонів
Мілан Шевченка проти Ювентуса та ще 6 фіналів Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
29.05.2021 12:49 549
Дай попісять: п'яного Шевчука затримали поліцейські
Дай попісять: п'яного Шевчука затримали поліцейські Valeriy Ruchka
28.05.2021 23:48 4423
Переможний пенальті Шевченка у фіналі Ліги чемпіонів
Переможний пенальті Шевченка у фіналі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
28.05.2021 16:12 3556
Прямі трансляції
Навколо спорту

В Іспанії 19-річний арбітр раптово помер перед матчем

Сьогодні 17:25 291 0
Трагедія трапилася в іспанському муніципалітеті Мурсія
В Іспанії 19-річний арбітр раптово помер перед матчем
#Мурсія

Джерело - Чемпіон.

В іспанському муніципалітеті Мурсія перед поєдинком місцевих аматорських команд помер молодий арбітр поєдинку.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Мурсії.

За 15 хвилин до старту поєдинку чемпіонату муніципалітету Мурсія асистент головного арбітра Фернандо Алькарас Берналь проводив традиційну розминку. Раптово йому стало погано – суддя знепритомнів і впав. Лікарі були поруч, але реанімаційні заходи не допомогли - 19-річний лайнсмен помер.

Причиною смерті став серцевий напад. Зрозуміло, що поєдинок було скасовано. Федерація футболу Іспанії вже висловила співчуття сім'ї Фернандо Алькараса Берналя, а фанати в соцмережах обурені відсутністю дефібрилятора на поєдинках навіть аматорського рівня.

Коментарі ()