В Іспанії 19-річний арбітр раптово помер перед матчем

Трагедія трапилася в іспанському муніципалітеті Мурсія

Джерело - Чемпіон.

В іспанському муніципалітеті Мурсія перед поєдинком місцевих аматорських команд помер молодий арбітр поєдинку.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Мурсії.

За 15 хвилин до старту поєдинку чемпіонату муніципалітету Мурсія асистент головного арбітра Фернандо Алькарас Берналь проводив традиційну розминку. Раптово йому стало погано – суддя знепритомнів і впав. Лікарі були поруч, але реанімаційні заходи не допомогли - 19-річний лайнсмен помер.

Причиною смерті став серцевий напад. Зрозуміло, що поєдинок було скасовано. Федерація футболу Іспанії вже висловила співчуття сім'ї Фернандо Алькараса Берналя, а фанати в соцмережах обурені відсутністю дефібрилятора на поєдинках навіть аматорського рівня.