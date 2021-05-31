Михайліченко: Динамо і Шахтар не хочуть відпускати молодих гравців

Захисник Андерлехта Богдан Михайліченко пояснив проблему талановитих футболістів в Україні.

Про це розповів сам футболіст.

"В Україні хороших футболістів готують в основному два клуби: Динамо і Шахтар. Але вони не особливо горять бажанням відпускати своїх талановитих хлопців в клуби Європи, вважаючи за краще максимально утримувати їх під своїм крилом і підтримувати їх форму завдяки виступам за молодіжні склади. Рівень чемпіонату України залишає бажати кращого, а молодіжної першості - тим більше. Через це свого часу ми вже втратили чимало талановитих футболістів. На щастя, зараз ситуація потроху змінюється на краще, і це напевно вже найближчим часом позначиться на рівні збірної країни.

Чому не їдуть в сильні чемпіонати? Потрібно трохи глибше вникнути в ситуацію. Річ у тому, що до недавнього часу зарплати футболістів в чемпіонаті України були вищими, ніж у багатьох європейських країнах, тому багато хто волів грати вдома. Але сьогодні ситуація інша. Доходи більшості клубів серйозно зменшилися, і тепер все більше талановитих футболістів воліють виїхати грати за кордоном, де є можливість заробити хороші гроші і продовжити свій професійний ріст. Маліновський, Яремчук та інші хлопці в останні роки зробили хорошу рекламу українському футболу і тепер все більше закордонних агентів і селекціонерів в пошуках перспективних талантів приїжджають на ігри чемпіонату України. Все це йде на користь українському футболу і рано чи пізно теж відіб'ється на рівні збірної країни", - сказав Михайличенко.