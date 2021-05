Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп виграв нагороду найкращому тренеру місяця в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У травні Ліверпуль здобув 5 перемог, включаючи перемогу над Манчестер Юнайтед(4:2) та вийшов до Ліги чемпіонів.

Huge congrats to Jurgen Klopp of @LFC , Barclays May Manager of the Month this @premierleague season! 👏 🎉 ⚽ pic.twitter.com/JKxFlntsbQ