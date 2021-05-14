Клопп відреагував на інцидент з Мане

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пояснив інцидент з форвардом Садіо Мане, що трапився після матчу з Манчестер Юнайтед (4:2).

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

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Сенегалець відмовився потиснути руку тренеру, похитавши головою і пройшовши повз.

"Проблеми немає. Вчора на тренуванні я пізно прийняв рішення на користь Жоти про вихід у старті.

Хлопці звикли, що зазвичай я все пояснюю, але часу на це не було, ось і все. Все гаразд", - відзначив Клопп.