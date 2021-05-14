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Клопп відреагував на інцидент з Мане

Сьогодні 14:25 467 0
Юрген Клопп прокоментував інцидент з Садіо Мане
Клопп відреагував на інцидент з Мане
#Мане, #Клопп, #Ліверпуль

Джерело - skysports.com.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пояснив інцидент з форвардом Садіо Мане, що трапився після матчу з Манчестер Юнайтед (4:2).

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

Актуально: Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 2:4. Огляд матчу

Сенегалець відмовився потиснути руку тренеру, похитавши головою і пройшовши повз.

"Проблеми немає. Вчора на тренуванні я пізно прийняв рішення на користь Жоти про вихід у старті.

Хлопці звикли, що зазвичай я все пояснюю, але часу на це не було, ось і все. Все гаразд", - відзначив Клопп.

Мане з'явився на полі лише в другому таймі, відігравши понад 15 хвилин.

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