Клопп відреагував на інцидент з Мане

Джерело - skysports.com.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пояснив інцидент з форвардом Садіо Мане, що трапився після матчу з Манчестер Юнайтед (4:2).
Про це розповів сам німецький спеціаліст.
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Сенегалець відмовився потиснути руку тренеру, похитавши головою і пройшовши повз.
"Проблеми немає. Вчора на тренуванні я пізно прийняв рішення на користь Жоти про вихід у старті.
Хлопці звикли, що зазвичай я все пояснюю, але часу на це не було, ось і все. Все гаразд", - відзначив Клопп.
Мане з'явився на полі лише в другому таймі, відігравши понад 15 хвилин.