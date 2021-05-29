Манчестер Сіті - Челсі: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

29 травня в Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів у якому зіграють дві англійські команди - Манчестер Сіті та Челсі.

Початок гри о 22:00.

Букмекери вважають фаворитом протистояння команду Олександра Зінченка. На перемогу в основний час Ман Сіті пропонується коефіцієнт 1,90, тоді як на Челсі - 4,60. Нічия за підсумками 90 хвилин оцінюється коефіцієнтом 3,55.

На тріумф "містян" з урахуванням додаткового часу й потенційної серії пенальті дається коефіцієнт 1,42. А ось в Челсі букмекери не дуже вірять й пропонують коефіцієнт 2,87.